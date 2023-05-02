Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van Milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu 14 Mayıs 2023’de gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kapsamında çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bedirhanoğlu, seçmenlere bir yandan millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaatlerini anlatırken öte yandan kentin kronik problemlerinin çözümü için çalışacaklarını söylüyor.

"VAN'IMIZ TAM ANLAMIYLA BİR ŞEHİR KİMLİĞİNE KAVUŞAMAMIŞ"

Milletvekili adayı Seracettin Bedirhanoğlu, mevcut iktidarın Van şehrinin gelişmesi için gerekli hamleleri yapmadığını belirterek, "Ülkemizin en doğusunda yer alan şehrimizin kentsel mimari oluşumu ve gelişimi 20. yüzyılın başlarına kadar 'Eski Van' şehrinde meydana gelmiş.

Daha sonra yaşanan mimari yapılaşma isi günümüz Van merkezinde meydana gelmiş. Kentimizin imar planı ilk olarak 1925 yılında yapılmış daha sonra 1945, 1970, 1985, 1996 ve 2013 yıllarındaki planları ile günümüz Van Şehri’nin imar plan oluşturulmuş.

Ama bu periyotlar içinde ne yazık ki Van'ımız tam anlamıyla bir şehir kimliğine kavuşamamış. Tabi burada son 20 yılda ülkeyi yöneten hükümetin büyük sorumluluğu var. Şehir birçok konuda geriye gittiği gibi bu konuda da maalesef bir ilerleme kaydedememiş. İktidar bu konuda da sınıfta kalmış" dedi.

"ŞEHRİN AKTÖRLERİNE FİKİRLERİ SORULMADI"

Bedirhanoğlu, kentin en önemli sorunlarından birinin imar planı olduğunu ifade ederek, "Van'ın gerçek anlamda kabuğunu kırması için gerçek, akılcı çözümlerin uygulanması gerekiyor. Ama bu iktidar maalesef kendi çıkarını, bir grubun çıkarını, bu şehrin menfaatlerinden üstün görüyor. Biliyorsunuz 2011 yılında maalesef canlarımızı yitirdiğimi bir deprem yaşadık.

Bu depremin ardından bakanlık tarafından bir imar planı yapıldı. Van Şehri, güneyde Edremit’e, doğuda Erek Dağı eteklerine ve kuzeyde ise Kalecik bölgelerine kadar planlanma kapsamı içerisinde değerlendirildi. Tabi bu planlama yapılırken yine şehre, şehrin aktörlerine fikirleri sorulmadı" diye konuştu.

"VAN'I CEZALANDIRAN ZİHNİYETE DUR DİYECEĞİZ"

Van'ın imar planında mutlak anlamda revizyon yapılması gerektiğini aktaran Bedirhanoğlu, CHP iktidarında Van'ın kronik sorunlarına samimiyetle eğileceklerini söyledi. Bedirhanoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "İktidarın yanlış politikalarının cezasını maalesef vatandaş çekiyor. Bu kul hakkıdır. Bunu çözmek zorundayız. Van'da birçok ilde olmayan bir trafik sorunu var.

Bakın bir çevre yolu hikayesi var yıllardır devam ediyor. Birçok yerde kamulaştırma yapılırken Van'da 18. maddeyi ısrarla uygulamaya çalışıyorlar. Bu da şehri kilitliyor. Son 2 yılda 50 bin kişi bu güzelim şehirden göç etmiş bu kabul edilebilir değil. Van'ı cezalandıran zihniyete dur diyeceğiz. Bakın kayyumlar eliyle, iktidar eliyle imar planlarında bir standart uygulanmadı.

Her zaman söylüyoruz. Van'ın en önemli sorunlarından biri de imar mevzusudur. İktidarımız döneminde ranta göre değil hakka göre imar olacak. Denize yakın yerlerde bakıyorsunuz 7-8 katlı yapılar var. Ama Erek dağına yakın bölgeler, yer yapısı daha sağlam olan bölgelerde 3-4 katlı yapılar var. Yani iktidarın, kayyum belediyelerinin yaptığı bu ranta göre imarı Van'ın yüksek bir binasına çıkıp şehre bakarsanız görürsünüz."

"ŞEREFİYE, ESENLER, HACIBEKİR, CEVDETPAŞA...."

Bedirhanoğlu, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Bu saatten sonra şehri ve şehrin geleceğini düşünmek zorundayız. Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız ısrarla ne diyor. 'Adalet' diyor. Yani adil olmadığınız sürece bir yere varamazsınız. 20 değil 50 yıllık iktidar olsanız da halk sizi gönderir. Van, sıkışmış nefes alamıyor. Dayısı olan, adamı olan imarı da ayarlıyor, yolu da, binayı da.

Bu böyle olmaz. Şerefiye Mahallesinin doğu tarafı, Serhat, Yenimahalle, Karşıyaka, Bostaniçi, Esenler ile Hacıbekir, Seyit Fehim Arvasi, Cevdetpaşa, Vali Mithat Bey, Selimbey, Akköprü, Süphan ve Kevenli gibi mahallelerde imar revizyonu yapılması gerekiyor. Bunu iktidarımızda biz yapacağız. Bu bölgeler yeni gelişim bölgeleridir.

Buralarda yapılar 3-4 katlı ya da 5 katlı ama deniz kenarında, deprem riski olan bölgelerde 7-8 katlı. Bunun bilimsel bir açıklaması var mı? Normalde bu ismini saydığımız mahallelerde kısmi ticari alan olmalı, 7 kat olmalı, ayrık nizam olmalı. Ama yok. Niye yok? Çünkü ülkeyi ve şehri yöneten kişiler böyle istiyor. Bilimsel veriler hiçe sayılıyor, şehir kaderine terk ediliyor. Şehir sıkışıyor, nefes alamıyor, küçülüyor, göç veriyor. Buna dur diyeceğiz. Van'ı da, imarı da biz düzelteceğiz. Kadirşinas Van halkı bize bu fırsatı vermeli."