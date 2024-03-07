Van’da ramazan ayı heyecanı yaşanırken, esnaflar da hazırlıklarını sürdürüyor. Ramazan ayında en hummalı çalışmanın olduğu noktalardan biri olacak fırınlarda da son hazırlıklar yapılıyor.

Ramazan ayının başlamasına az bir zaman kala Van’da ramazan pidesinin fiyatı merak konusu oldu.

Van Lokantacılar Fırıncılar ve Esnaf Odası Başkanı Sabri Işık’tan edindiğimiz bilgiye göre 320 gram olan ramazan pidesi Van’daki fırınlarda 16 TL’ye satılacak.

Pidenin yumurtalı olarak tercih edilmesi durumunda fiyatı artacak.