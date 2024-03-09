11 ayın sultanı Ramazan başlıyor. Yarın gece kalkılacak olan ilk sahur ile birlikte Ramazan ayı da başlamış olacak. Van’da Ramazan ayı öncesi alışveriş telaşı yaşanıyor. Vatandaşlar iftarlık ve sahurluk gıda alışverişi yaparak, hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

TAHİN – PEKMEZ İKİLİSİNE YOĞUN İLGİ

Her yıl olduğu gibi bu yıl da sahur sofralarının vazgeçilmezi pekmez – tahin ikilisi olacak.

Yaz mevsiminin son günlerinde çoğunlukla üzüm veya dut meyvesinin en olgun, en tatlı halinin toplanıp, ayıklanıp temizlenmesi aşamalarıyla başlayan pekmez yapım süreci, meyvenin suyu çıkarılmak üzere ezilmesiyle devam ediyor. Pekmez, son halini büyük kazanlarda saatlerce kaynatılarak alıyor. Kıvamı ve kokusuyla hem Van sahurlarının, hem de kahvaltılarının baş aktörü olan pekmez, soğuk kış günlerinde bağışıklık koruyucusu olarak da sofralardaki yerini alıyor.

Van’ın sahur sofralarında yerini alan pekmezin vazgeçilmez yancısı tahin ise, yüksek besin değerine sahip olan susam ya da diğer adıyla küncünün geleneksel şekilde işlenmesinden elde ediliyor. Kaliteli susam tohumlarının toplandıktan sonra temizlenmesiyle başlayan işlem, susamın belli bir ısıda kavrulduktan sonra ezilmesiyle elde ediliyor. Tahinin özellikle protein, lif, kalsiyum, B1-B2-B3 vitaminleri bakımından zengin oluşu ve tok tutması ramazan ayında tahine olan rağbeti artırıyor.

RAMAZAN ÖNCESİ RAĞBET ARTTI

Vanlıları tahin pekmez ikilisiyle buluşturan esnaftan biri olan Girişimci Sakine Aşkan’ın dükkanında hem çifte kavrulmuş, hem de klasik tahine erişmek mümkün. Tahin üreticisi Aşkan, “Ramazan öncesinde hem tahin hem de pekmeze rağbet arttı. Bizim tahinimiz özelliğini, gerçek değirmen taşında öğütülmesinden alıyor. Yani zımpara makine kullanmadığımızdan en doğal haliyle Vanlıların sofrasında yer alıyor. Tahinin yanında en çok satılan ürün pekmez. İnsanlar kahvaltılıktan çok artık bu gıdaları faydasından dolayı tüketiyor. Tahinimizin kilosunu 150 TL’ye satıyoruz” dedi.