Tuşba ilçesinde yaşayan Gülbahar Çeltek, doğum sancısının erken başlaması nedeniyle Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne sevk edildi.

Burada yapılan müdahaleyle 23 Ekim'de henüz 27 haftalıkken dünyaya gelen ikiz erkek bebekler, yenidoğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Organları gelişmeyen ve solunum yetmezliği yaşayan 830 ve 860 gram ağırlığındaki "parmak bebekler"i kuvöze alan sağlık çalışanları, bebeklerin beslenmesinden bakımına kadar tüm ihtiyaçlarıyla yakından ilgilendi.

Özenle bakılan bebeklerin ağırlığı uygulanan tedavinin ardından 1 kilo 130 ve 1 kilo 200 grama ulaştı.

Sağlık çalışanlarının "şefkat nöbeti" ile artık solunumlarını kendileri yapabilen prematüre ikiz bebeklerin normal kilolarına ulaşınca taburcu edilmesi planlanıyor.

"Prematüre bebeklerin yaşama şansı her geçen gün daha da artıyor"

Van YYÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Murat Başaranoğlu, AA muhabirine, gebeliğin otuz yedinci haftasından önce doğan bebeklere "prematüre" denildiğini söyledi.

Bu bebekler doğdukları andan itibaren yaşamak için büyük bir mücadele verdiğini, her nefeslerinin, yeni bir güne başlamalarının birer mucize olduğunu belirten Başaranoğlu, şöyle konuştu:

"Onlar, hayata tutunmanın, azmin ve umudun simgesidir. Biz de hekimler ve sağlık çalışanları olarak minik mucizelerin hayata sağlıklı bir başlangıç yapabilmeleri için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Teknolojinin ilerlemesi, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin gelişmesi ve bilinçli ebeveynlerin artmasıyla prematüre bebeklerin yaşama şansı her geçen gün daha da artıyor. Prematürelik konusunda farkındalığı artırmaya, erken doğumları önlemek için toplum sağlığını güçlendirmeye ve her bebeğin hayata eşit şansla başlayabileceği bir dünya için el ele vermeye devam edelim. Küçük adımların büyük mucizelere dönüştüğü bu anlamlı günde (17 Kasım Dünya Prematüre Günü), tüm prematüre bebeklerimize sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir ömür diliyorum. Onlar, yaşamın en minik ama en güçlü savaşçılarıdır."

Merkezlerinde dünyaya gelen ikiz prematüre bebeklerin yaşama tutunması için çaba sarf ettiklerini dile getiren Başaranoğlu, "Tüp bebek yöntemiyle dünyaya gelen ikiz bebeklerden biri 830, diğeri 865 gram ağırlığında. Doğumun erken olmasına bağlı olarak her iki bebeğimizde de akciğer problemleri vardı. Bu nedenle akciğer gelişimlerini destekleyici ilaç uygulamaları yaptık ve bir süre solunum cihazına bağladık. Şu an cihazdan ayrıldılar, solunumlarını yapabiliyorlar. Kilo alımları gayet iyi gidiyor. Normal kilolarına ulaşınca taburcu etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"28 haftanın altında doğan bebeklerimiz var"

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman ise merkez bünyesinde 1996'da kurulan yoğun bakım ünitesinde "yaşamaz" denilen bebeklerin doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarıyla tedavi edilerek ailelerine kavuşturulduğunu vurguladı.

Üçüncü basamak sağlık kuruluşu olarak Van ve çevre illerdeki hastalara hizmet verdiklerini anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Prematüre bebekler anne karnındaki fizyolojik ortamdan erken ayrıldıkları için birçok sağlık problemiyle karşılaşıyor. Bu sorunların zamanında ve eksiksiz yönetilmesi, tedavinin aksatılmadan sürdürülmesi bebeklerin hayata tutunmasını sağlıyor. Ünitemizde şu an 40'a yakın kuvözümüz bulunuyor. Üçüncü basamak bir hastane olduğumuz için yatan bebeklerin çoğunu riskli ve prematüreler oluşturuyor. 28 haftanın altında doğan bebeklerimiz var. Bu bebeklerin bakımı büyük emek ve ekip çalışması gerektiriyor. Doktorundan hemşiresine, hasta bakıcısından yardımcı personele kadar herkes özveriyle görev yapıyor. Prematüre bebekler uzun süre hastanede kaldıkları ve anne sütü tedavi sürecinde büyük önem taşıdığı için annelerimizi Anne Oteli'mizde misafir ediyoruz."