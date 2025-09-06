Edinilen bilgilere göre, yangın, dün akşam saatlerinde ilçenin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 3 katlı bir pasajın çatı katında meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çatı katında çıkan yangın korkuya neden olurken, bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp ve Saray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Çatı katında başlayan yangın bir alt kattaki bilardo salonuna sıçradı. Yaklaşık 2 saat süren yoğun bir müdahalenin ardından yangın söndürüldü. Çatı katı ve bilardo salonunda büyük çapta maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.