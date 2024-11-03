Van’da özel sektörde istihdam edilmek üzere farklı alanlarda personel alımı yapılacak. Firmalar, istihdam edilmek üzere farklı pozisyonlarda eleman alımı yapılacağına ilişkin İşkur üzerinden ilan yayınladı.

Van’da çalıştırılmak üzere; temizlik görevlisi, ön muhasebeci, tır-çekici şoförü, elektrikçi, otel resepsiyoncusu, çağrı merkezi elemanı, kahve ve kakao hazırlayıcısı, garson, kasiyer, aşçı, reyon görevlisi, konfeksiyon işçisi, otomotiv kaportacısı, servis komisi, büro işçisi, kasiyer, sigorta acentesi teknik personeli, pazarlamacı, sigortacı, çaycı, e-ticaret ve pazarlama elemanı, bulaşıkçı, motor teknisyeni, reyon görevlisi, finansman sorumlusu, güvenlik görevlisi, sekreter, akaryakıt satış elemanı, depo görevlisi, klima sistemleri teknik elemanı, makine teknisyeni, kurye, manav, mobilya montajcısı, otomotiv hasar danışmanı, otomotiv boya ustası gibi farklı mesleklerde eleman alımı yapılacak.

İşkur üzerinden ilanların detaylarına ulaşılabiliyorken, firmalar aranan özelliklere ilişkin de bilgi paylaştı.

Söz konusu personel alım ilanlarına İşkur sayfası üzerinden ulaşılabiliyor.