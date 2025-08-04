Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförlerine temel iş güvenliği eğitimi, sürüş talimatları eğitimi ve ilk yardım eğitimi başlıklarında kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

İş Güvenliği Koordinatörü Nazlı Mukaddes Topaloğlu ve İş Güvenliği Uzmanı Muhammed Emin Uluhatun tarafından verilen eğitimlerde katılımcılara, günlük çalışma şartları göz önünde bulundurularak güvenli davranış modelleri ve iş kazalarına karşı alınması gereken önlemler aktarıldı.

Programın sağlık boyutunda ise Dr. Osman Erboğa tarafından acil durumlarda yapılması gerekenler ve temel ilk yardım müdahaleleri uygulamalı olarak anlatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesinin bu tür hizmet içi iş güvenliği eğitimleri periyodik olarak devam edeceği bildirildi.