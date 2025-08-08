Van Büyükşehir Belediyesi (Van BŞB), şehir genelindeki otobüs duraklarına izinsiz afiş, ilan ve sticker yapıştırılmaması gerektiğini bir kez daha bildirdi. Belediye tarafından yapılan açıklamada, bu tür eylemlere cezai işlem uygulanacağı vurgulandı.

Belediye ekipleri tarafından düzenli olarak temizlenen durakların korunması için vatandaşlardan daha duyarlı davranmaları istendi.

Belediye, vatandaşların otobüs duraklarını yalnızca ulaşım amacıyla kullanmaları konusunda duyarlılık göstermeleri gerektiğini belirterek şu açıklamayı paylaştı:

“Kentimizin birçok noktasında bulunan otobüs duraklarına asılan afiş, ilan ve stickerların önüne geçmek için Büyükşehir Belediyemiz, ilan yapıştıranlarla ilgili cezai işlem uygulayacak. Ekiplerimizce temizlenen duraklarımız için vatandaşlarımızdan daha hassasiyetli davranmalarını rica ediyoruz.”