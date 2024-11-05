Van’ın Tuşba ilçesinde bulunan oto galericiler sitesinde bu aralar sessizlik söz konusu. Esnaflar işlerin önceki yıllarda daha iyi olduğunu, son yıllarda vergi dışı oto araç alım satımları, faizlerin yükselmesi gibi nedenlerden dolayı iş yapamadıklarını ifade ediyor.

Araç alım satım işlerinin çoğunun internet ortamında gerçekleştiği belirten site esnafı, bu tür sanal ortamlarda dolandırıcılık riskinin de olduğuna işaret ediyor.

Tuşba Oto Galericiler Sitesi esnafı, wanhaber’e konuştu.

“HERKES BU İŞİ YAPIYOR”

15 yıldır galerici esnafı olduğunu söyleyen Senar Gündoğdu, “Vergi mükellefiyim, sigortalı işçi çalıştırıp kira ödüyorum. Ama maalesef bizim haricimizde birçok kişi de bu işi yapıyor. Neredeyse hiç satış yapamaz hale geldik. Yetki belgesi sadece biz galericilere veriliyor ama bizim haricimizde çok kişi bu işi yapıyor. Yetki belgeleri olmayan kişiler vergi ödemez, kira ödemez, sigortalı çalışanları yok yani kısacası masrafları yok. Durum böyle olunca satış yapamıyoruz. Van’ın işlek caddelerinde bile araçlar yol kenarına park edilerek satılıyor. Yetkililerin bu duruma el atmasını talep ediyoruz.” dedi.

“ARAÇ ALIM SATIMINDA DOLANDIRICILIĞA DİKKAT!”

Galericiler sitesi esnaflarından Fesih Özmen, “Oto galericiler esnafı olarak işlerimiz durgun. Neredeyse hiç satış yapamıyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri de kayıt dışı satıştır. Sağda solda ilan veren, vergi mükellefi olmayan birçok kişi araç alıp satıyor. Kayıt dışı olunca dolandırıcılık da fazla oluyor. Galerici olmayıp galerici görünümü ile araç satanlar da oluyor. Bunlar kabul edilemez durumlardır. Piyasa durgun iken bu durumların da olması işleri tamamen bozuyor. Yine faizlerin yüksek olmasından kaynaklı ay içerisinde neredeyse satış yapamıyoruz. Daha önce aylık ortalama 17-18 araç satabiliyorken şu an ayda 2 araç nadiren satabiliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“KAYIT DIŞI SATIŞLAR İŞLERİMİZİ BOZUYOR”

Tuşba Oto Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Mehmet Öndül ise, “10 yıldır kooperatif başkanlığını yapıyorum. Burada 67 esnafımız var. Hem açık oto pazarında hem de galericiler sitesinde piyasa durgun. Satış yok denecek kadar az. 2-3 yıl öncesinde piyasa daha iyiydi. Şu an 100 kişi araç soruyor 1 kişi alıyor. Açık oto pazarına gelenlerin çoğu da sadece piyasayı öğrenmek amacıyla geliyor.” dedi.

Vergi mükellefi olmayan kişilerin araç alım satım işini yapmaması gerektiğini vurgulayan Kooperatif Başkanı Öndül, “Kayıt dışı iş yapanlar bizlerden daha çok iş yapıyor. Biz vergi verip, kira ödeyip sigortalı eleman çalıştırarak bu işi yapıyorken maalesef merdiven altı olarak tabir ettiğim kişiler bu durumlardan muaf gibi görünüp bu işi gerçekleştiriyor. Yetkililerden ricamız bu duruma el atsınlar. Bu işi sadece yetki belgesi olan kişiler gerçekleştirsin” ifadelerine yer verdi.