Kentte yıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen otlu peynirin yüksek tuz oranı nedeniyle tüketicilerden gelen şikayetler üzerine harekete geçen esnaf, üretim aşamasında tuz miktarının dengelenmesi için üreticilere bilgilendirme yaptı. Peynirciler Çarşısı esnafı, hem lezzetten ödün vermeden hem de sağlıklı üretim standartlarına uygun şekilde otlu peynirin hazırlanabilmesi amacıyla yapılan bilgilendirme sonucunda olumlu geri dönüşler aldı. Çalışma kapsamında ürünün raf ömrünü koruyacak şekilde tuzun ne fazla ne de eksik olacak biçimde orantılı kullanılması sağlandı. Böylece otlu peynirin hem lezzeti hem de raf ömrü olumsuz etkilenmeden üretim devam ediyor.

"Tuz az ya da fazla olduğunda üreticiyi uyarıyoruz"

İHA muhabirine konuşan 27 yıllık peynirci esnafı Mehmet Nar, mart-mayıs aylarında taze peynirin, haziran-ağustos aylarında salamura peynirin, bir ay sonra ise toprak altı (küplerde olgunlaştırılmış) peynirin piyasaya çıktığını söyledi. Üreticilerin getirdiği peynirlerde aşırı tuz kullanımına karşı uyarılarda bulunduklarını belirten Nar, "Çok tuz atıldığında peynirin tadını yakıyor, az olduğunda ise biraz acı oluyor. Biz de tuz az ya da fazla olduğunda üreticiyi uyarıyoruz. Bu şekilde bilgilendirmeler yapınca üreticiler de tuzu kıvamına getirdi. İnşallah bu şekilde devam eder. Artık eskisi gibi değil; biz kendilerini tuz, aroma ve ot konusunda bilgilendiriyoruz. Eskiden baştan savma yapılıyordu, ancak şu an tuz oranına dikkat ediliyor" dedi.

"Bunun normal bir oranı var"

Bazı üreticilerin hâlâ tuz oranına yeterince dikkat etmediğini dile getiren Kemal Yağız isimli vatandaş ise "Birçok üretici artık buna daha çok dikkat ediyor. Tuz olmayınca peynir acı olur ancak çok tuzlu da olmaması gerekiyor. Bunun normal bir oranı var. Dengeli bir tuz konulduğunda peynir 5-6 ay boyunca bozulmadan duruyor" diye konuştu.