Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Eylül ayına ilişkin konaklama raporunu kamuoyuyla paylaştı.

2025 yılı Eylül ayına ilişkin Bakanlık belgeli tesislerin oda ve yatak sayılarının illere göre dağılımını gösteren istatistikler yayımlandı. Bu veriler, işletme belgeli, yatırım belgeli ve basit konaklama işletme belgeli tesisleri kapsıyor.

Yayımlanan rapora göre, Türkiye genelinde işletme belgeli tesis sayısı 7 bin 802 olarak belirlendi. Bu dönemde işletme belgeli oda sayısı 574 bin 799, yatak sayısı ise 1 milyon 207 bin 290 olarak kaydedildi.

2025 yılı Eylül ayında Van’da basit belgeli tesis sayısı, bir önceki aya kıyasla artarak 51’den 55’e yükseldi.

Raporda belirtilen verilere göre, Van’daki bakanlık onaylı tesislerde toplam 2 bin 180 oda ve 4 bin 471 yatak bulunuyor.

Aynı dönemde Türkiye genelinde, yatırım belgeli tesis sayısı 612 olarak açıklanırken, oda sayısı 65 bin 317, yatak sayısı ise 144 bin 551 olarak kayıtlarda yer aldı.

Kars, Doğu Anadolu Bölgesi’nde; bakanlık tarafından işletme belgesi almış 75 tesisle ilk sırada yer alırken, Van 55 tesisle bölgede ikinci sırada bulunuyor.

Bu dönemde Van’da yatırım belgeli tesis sayısı 12 olarak belirtilirken, oda sayısı 685, yatak sayısı ise bin 379 olarak kaydedildi.

Türkiye genelinde basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 13 bin 534, toplam oda sayısı 299 bin 584 ve yatak sayısı 604 bin 685 olarak kaydedildi.

Van’da ise aynı dönemde basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı 37, oda sayısı bin 223 ve yatak sayısı 2 bin 446 olarak belirlendi.