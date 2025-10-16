Muradiye Kaymakamlığı koordinasyonunda Van İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ve Muradiye İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle Mehmet Akif Ersoy İlk ve Ortaokulu öğrencilerine trafik güvenliği eğitimi verildi. Eğitim kapsamında öğrenciler, önce trafik kuralları ve güvenli sürüş konularında teorik bilgi aldı.

Öğrenciler, ardından uygulamalı etkinliklerle trafik kurallarını eğlenerek öğrenme fırsatı buldu. Yetkililer, eğitimlerin öğrencilerin trafik bilincini artırmak ve güvenli bir nesil yetiştirmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.