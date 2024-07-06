Maddi durumu iyi olmayan ve ücretli kurslara gidemeyen öğrencilere imkan sağlanıyor. Yaklaşık 28 öğrenciye kurslar, Değirmendüzü mahallesinde bulunan kapalı spor salonunda veriliyor. POMEM kursu 10.00-12.00 saatleri arası, Besyo kursu ise 14.30-16.30 saatleri arasında yoğun bir tempoyla devam ediyor.

İstekli olup ama imkanı olmayan öğrencileri kariyer basamaklarına hazırladıklarını ifade eden Antrenör Yusuf Abi, “2021 yılında Besyo ve POMEM kurslarını Gürpınar’da açtık. Aslen Gürpınarlı olduğum için yöre halkının maddi imkânsızlıklarını biliyorum. Bu yüzden bizler de destek olup başarılı öğrencilerimize bu imkanı sunduk” dedi.

“HEDEFİMİZ DAHA FAZLA ÖĞRENCİYE ULAŞMAK”

“2021 yılından bu yana 67 öğrencimizi yetiştirdik ve şu ana kadar 14 öğrencimizi Besyo ve POMEM alanlarına yerleştirdik” diyen Antrenör Abi, “İlk çalışmalarımızı lise öğrencilerine yönelik olarak başlattık. Şu anda üniversite mezuniyetleriyle beraber üniversite öğrencilerine de kurs çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu çalışmamız Gürpınarlı öğrencilere umut ve yatırım oldu. Hatta ücretsiz olduğu için Van’dan gelmek isteyenler dahi oluyor.” ifadelerini kullandı.

Gürpınar’ın uzak köylerinden de gelenler olduğunu belirten Antrenör Abi, “Şu anda 28 öğrencimize hizmet ediyoruz. Bunlardan 9’u kız, 11’i erkek olmak üzere toplam 20 öğrenci Besyo sınavlarına hazırlanıyor. 2 kız, 6 erkek toplamda 8 öğrenci de POMEM sınavlarına hazırlanıyor. Yani toplamda 2 kurs için 28 öğrenciyi yetiştiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Keyifli geçen antrenmanlar sonrası antrenör ile öğrencileri semaver çayı içip antrenmandaki durumları değerlendiriyor.