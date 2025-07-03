Geçtiğimiz yıl ilk kez Van’ın da dahil edildiği Kültür Yolu Festivali 29 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmişti. İkincisi bu yıl 12-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek olan festivalde fotoğraf yarışması da yapılacak.

Ali İhsan Öztürk, Murat Cacim, Dilan Bozyel, Okan Ontürk, Özkan Bilgin, Rabia Güven, Coşkun Aral gibi isimlerin jüri olarak yer alacağı yarışma 12 Temmuz Cumartesi günü saat 10:00’da Van Müzesi’nde yapılacak kayıtlarla beraber start verecek.

‘FotoMaraton Van’ adıyla gerçekleşecek olan yarışmada katılımcılar cep telefonlarıyla da çekim yapabilecek.

Fotoğraf Organizasyonları Derneği’nin (FOTON) katkılarıyla düzenlenecek olan yarışmada toplam ödül 327 bin TL olarak açıklandı.

Yarışmada dereceye girenlere verilecek ödül dağılımı şu şekilde olacak:

En Fazla 12 Sergileme Ödülü: bin TL,

3 Dijital Tema Birincisi: 35 bin TL,

3 Dijital Tema İkincisi: 15 bin TL,

3 Dijital Tema Üçüncüsü: 7 bin 500 TL,

3 Mobil Tema Birincisi: 17 bin 500 TL,

3 Mobil Tema İkincisi: 10 bin TL,

3 Mobil Tema Üçüncüsü: 5 bin TL.