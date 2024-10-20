Van’da Büyük Rus Pazarında uzun yıllardır taş işlemeciliği ve satışı gerçekleştiren esnaf Turan Türkoğlu, Wanhaber’e yaptığı açıklama, şifalı olduğuna inandığı taşlara çocukluğundan gelen bir merakının olduğunu, küçük yaşlarda gümüş yüzük, kolye gibi takılar taktığını ve sonuçta bu işle uğraşmaya başladığını söyledi.

“YURT DIŞINDA GÖRDÜĞÜM TAŞLAR İLHAM KAYNAĞI OLDU”

Uzun yıllar önce bir yurt dışı gezisinde karşılaştığı taşlardan çok etkilendiğini belirten Turan Türkoğlu, “2010 yılında yurt dışı ziyaretimde taşların birçok tedavide kullanıldığını gördüm. Bundan ciddi anlamda etkilendim. Yurt dışı seyahatimle beraber doğal taşları Van’a getirmeye karar verdim. Tabi halkımızın taşlarla çok fazla ilgili bir bilgisi yok. Sadece merak üzerine alınıyor. Ama dışardan gelen ve bu taşları bilen insanlar büyük ilgi gösteriyor. Özellikle üniversite öğrencilerinden yoğun talep oluyor” dedi.

“ÜLKEMİZDE DEĞERLİ TAŞLARIN KIYMETİ BİLİNMİYOR”

Taşların insan vücudu üzerinde pozitif etkilerinin olduğunu iddia eden Türkoğlu, “Ülke olarak değerli taşlar üzerine bilgimizin az olduğunu düşünüyorum. Ama Uzakdoğu veya Avrupa'ya gittiğinizde daha çok bilgiler yer alıyor, daha fazla satışlar gerçekleştiriliyor ve kullanılıyor. Ülkemizde de çıkan birçok değerli taş var. Ama maalesef kıymetini bildiğimizi söyleyemem. Ülkemizde özellikle Muğla Milas ilçesinde zultanit taşı, Hakkâri-Şırnak bölgesinde ise kuvars taşı bulunuyor. Ama maalesef biz bunları değerlendiremiyoruz” ifadelerini kullandı.

“DEĞERLİ TAŞLAR TEDAVİ AMAÇLI DA KULLANILIYOR”

Sadece takı olarak yoğun talep aldıklarını belirten Türkoğlu, “Bazı insanlar taşın özelliğini bilmiyor, sadece görsel olarak hitap ettiği için alıyor. Bazı müşteriler ise taşlarla ilgili bilgi sahibi olduğu için bizlere geliyor ve satın alıyor. Bizzat çoğu taşın pozitif etkileri olduğunu söyleyebilirim. Bununla beraber birçok vatandaştan da geri dönüşler aldık. Hatta iyi geldiğini düşünen vatandaşlar geri gelerek farklı türden taşlar da satın alıyor ve tavsiyelerde de bulunuyor. Taşların doğada çok önemli konumda olduğunu düşünüyoruz. Mineral değeri çok yüksek olan taşların teknoloji, biyoenerjide ve şifa amaçlı kullanılması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

“BİRÇOK ÜLKEDEN DEĞERLİ TAŞ GETİRİYORUZ”

Türkoğlu, “Kullanılan taşlar ayda bir toprağa gömülmeli, 24 saat toprak içinde kalmalı. Bu sürenin ardından kullanılan taş sıfır enerjiyle yeniden fayda sağlar. Taşlarla beraber gümüş işlemeciliği, gümüş savatçılık da yapıyoruz. Bu da şehrimizde önemli bir konumda. Önemli bir görev üstlendiğimiz için bizlere Avrupa’dan bile teklifler geldi. Kişiye özel tasarımlar yapıyoruz. Kişiye özel olduğu için bir garantimiz oluyor. Yani bir yıl veya örneğin 3 yıl sonra elinizdeki ürünün aynısı elinize ulaşırsa ikisini yan yana bırakıp fotoğrafını gönderin biz sizlere ürünün ücretini geri iade edelim diyoruz. Bizlere taşlar genellikle Brezilya, Kanada, Uruguay ve Afrika ülkelerinden gelir. Bizler de kendimizi bu alanda çok geliştirdik, birçok sertifika aldık. Toplamda 75 sayfalık belgemiz mevcut.” ifadelerini kullandı.

“KADINLAR DAHA ÇOK İLGİ GÖSTERİYOR”

Türkoğlu, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi;

“Doğal taşlardan kolye, küpe, boyunluk, bilezik, bileklik, tespih ve anahtarlık bulunuyor. Tasarım arasına gümüş de katarak modernize ederek satışa sunuyoruz. Kadınlar daha çok ilgi gösteriyor ve merak edip soruyorlar. Biz de hangi taşın nasıl etkileri olduğunu anlatıyoruz...”