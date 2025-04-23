Van Büyükşehir Belediyesinin sanatsal ve kültürel etkinliklerinin yanı sıra eğitim alanında sunduğu hizmetler, vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığınca Tuşba Millet Bahçesinde açılan kurs merkezleri de kadın ve çocuklardan tam not aldı. El sanatları, Kur'an-ı Kerim, resim ve müzik kurslarıyla vatandaşlara hizmet veren merkezlerde, ayrıca kütüphanelerde yer alıyor.

Kursların hafta içi her gün kadın ve çocuklara hizmet verdiği belirtildi.