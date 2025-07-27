Van’ın en işlek caddelerinden olan İskele, Sıhke ve Beşyol mevkilerinin kesiştiği noktada yer alan Hz. Ömer Cami, geçtiğimiz aylarda yapılan incelemeler sonucu hasarlı olduğu tespit edilerek yıkım kararı alınmıştı. Yerine modern bir cami inşa edilmesine karar verilen cami yıkılırken, yeni cami için temel atma aşamasına gelindi.

VANLILARIN BULUŞMA NOKTASIYDI

Kent merkezinde simgesel bir yapıya sahip olan cami, önünde yer alan Dabbağoğlu Parkı ile birlikte uzun yıllar boyunca Vanlıların buluşma noktası olmuştu. Cami ve altındaki pasaj, hem ibadet hem de sosyal hayatın önemli merkezlerinden biriydi.

YIKIM SÜRECİ TAMAMLANDI

Yeniden, modern bir yapı olarak inşa edilmesi planlanan Hz. Ömer Camii, 15 Mayıs 2025 tarihinde ibadete kapatıldı. Haziran ayının sonlarına doğru pasajda faaliyet gösteren tüm esnaflar dükkanlarını boşalttı. Yıkım süreci geçtiğimiz hafta başlatılan camide son kalıntıların kaldırılmasına devam ediliyor.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Yıkımın tamamlanmasının ardından alanda temel atma noktasına gelindi. Çevrede yaşayan vatandaşlar, “Gece saat 2-3 civarında dahi çalışmalar sürüyor. Neredeyse 24 saat aralıksız çalışıyorlar. İnşallah kısa sürede tamamlanır.” şeklinde görüş belirtti.

Vanlıların büyük heyecanla beklediği yeni proje kapsamında, alt kısımda yer alacak yeni pasajın 2025 yılı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Cami inşaatının ise 2026 yılı içerisinde tamamen bitirilerek yeniden ibadete açılması planlanıyor.