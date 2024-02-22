Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları Müzeler Genel Müdürlüğünün mevcut tarifede herhangi bir değişikliğe gitmediği öğrenildi.

Buna göre Van Kalesi ve Van Müzesine giriş ücretleri 70 TL olarak devam ederken, Van Hoşap Kalesi ve Van Çavuştepe Kalesi’nde uygulanan ücretsiz giriş sistemi devam ediyor.

Van’da ki müze ve ören yerlerinde müze kart geçerliliğini sürdürüyor. Tüm yıl boyunca kullanılabilen müze kartın bedeli ise yalnız 60 TL.

Van’da sıkça ziyaret edilen yerlerden bir diğeri de Akdamar Adası. Akdamar Adasına giriş bedeli 290 TL fakat 60 TL’lik müze kart ile Akdamar Adasını ücretsiz şekilde ziyaret etme olanağı mevcut.