Mide ve özofagus cerrahisi alanında Türkiye’nin önemli bilimsel organizasyonlarından biri olan Mide Özofagus Cerrahisi Derneği Van Bölgesel Toplantısı, Van’da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Van Valiliği, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Türk Cerrahi Derneği ve Mide Özofagus Cerrahisi Derneği iş birliğiyle düzenlenen toplantı; akademisyenler, genel cerrahi uzmanları, onkolojik cerrahlar ve sağlık profesyonellerini bir araya getirirken, üst gastrointestinal sistem cerrahisindeki güncel gelişmelerin multidisipliner bakış açısıyla değerlendirildiği önemli bir bilimsel platform niteliği taşıdı.

Toplantıda ayrıca, Van ve çevre illerde mide ile özofagus kanserlerinin görülme sıklığının Türkiye ortalamasının üzerinde seyretmesine ilişkin epidemiyolojik veriler ve olası çevresel, beslenme alışkanlıklarına bağlı ve sosyodemografik risk faktörleri de kapsamlı biçimde ele alındı. Türkiye’nin farklı merkezlerinden Van’a gelen bilim insanları, bölgedeki kanser sıklığının nedenlerine yönelik bilimsel değerlendirmelerde bulunurken; erken tanı programlarının güçlendirilmesi, toplum temelli farkındalık çalışmalarının artırılması, koruyucu sağlık politikalarının geliştirilmesi ve tarama süreçlerinin yaygınlaştırılması konusunda özellikle karar vericilere ve politika yapıcılara yönelik önemli önerilerde bulundu.

Toplantının başkanlığını yürüten Prof. Dr. Remzi Kızıltan, bölgesel bilimsel toplantıların yalnızca bilgi paylaşımı açısından değil, aynı zamanda klinik deneyimlerin aktarılması, ortak tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi ve mesleki iş birliğinin güçlendirilmesi bakımından da büyük önem taşıdığını ifade etti. Kızıltan, özellikle bölgesel sağlık hizmetlerinin niteliğinin artırılmasında bu tür organizasyonların önemli katkılar sunduğunu vurguladı.

Bilimsel sekretarya görevini üstlenen Prof. Dr. Sebahattin Çelik ise toplantının bilimsel içeriğinin güncel literatür ve çağdaş cerrahi uygulamalar doğrultusunda oluşturulduğunu belirterek, genç cerrahlarla deneyimli akademisyenlerin aynı bilimsel zeminde buluşmasının akademik gelişim açısından son derece değerli olduğunu dile getirdi.

Toplantının düzenleme kurulunda ise Van İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Muhammed Tosun’un yanı sıra Dr. Öğr. Üyesi M. Kadir Bartın, Dr. Öğr. Üyesi İskan Çallı, Uzm. Dr. İbrahim Doğan ve Uzm. Dr. Ezgi Altınsoy yer aldı.

Van'daki bir otelde düzenlenen toplantıda; özofagus ve mide kanserlerinde epidemiyolojik veriler, güncel tanı algoritmaları, neoadjuvan tedavi süreçleri, patolojik değerlendirme kriterleri, robotik cerrahi uygulamaları, minimal invaziv gastrektomi teknikleri, komplikasyon yönetimi, HIPEC–PIPAC uygulamaları, palyatif cerrahi yaklaşımlar ve multidisipliner onkolojik tedavi stratejileri ayrıntılı şekilde ele alındı.

Bilimsel program kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda, Türkiye’nin farklı üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile referans merkezlerinden toplantıya katılan profesörler, doçentler ve alanında deneyimli cerrahlar; güncel ulusal ve uluslararası kılavuzlar eşliğinde klinik deneyimlerini ve akademik çalışmalarını paylaştı. Özellikle özofagus ve mide kanserlerinde multidisipliner tedavi yaklaşımları, minimal invaziv ve robotik cerrahi uygulamaları, neoadjuvan tedavi süreçleri ile onkolojik cerrahide güncel stratejilere ilişkin sunumlar, bilimsel içerikleri ve vaka temelli değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

Oturumlar boyunca gerçekleştirilen interaktif tartışmalarda, farklı merkezlerin klinik deneyimleri karşılaştırılarak komplikasyon yönetimi, cerrahi tekniklerin standardizasyonu ve hasta sonuçlarının iyileştirilmesine yönelik güncel yaklaşımlar kapsamlı biçimde değerlendirildi. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören bilimsel oturumlar, akademik bilgi paylaşımının yanı sıra disiplinler arası iş birliğinin güçlendirilmesine de önemli katkı sundu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademisyenler ve uzman hekimlerin yüksek katılımıyla gerçekleştirilen toplantı, üst gastrointestinal sistem cerrahisi alanında bölgesel ölçekte önemli bir bilimsel platform olarak değerlendirildi. Katılımcılar, Van’da düzenlenen organizasyonun yalnızca bilimsel üretkenlik ve cerrahi eğitime değil, aynı zamanda bölgesel sağlık hizmetlerinin gelişimine ve akademik dayanışmanın güçlenmesine de değerli katkılar sağladığını ifade etti.

“Minimal invaziv cerrahi, maksimal yaşam” temasıyla düzenlenen toplantı, gün boyu süren bilimsel oturumlar ve değerlendirme toplantılarının ardından tamamlandı.