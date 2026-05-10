Van’da farklı iklim özelliklerine sahip ilçelerde meyve ve sebze üretimi her geçen yıl artarken önemli bir gelişme daha yaşandı. Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, 38 milyon bütçeli proje çerçevesinde Van’da 58 çiftçi için çilek seraları kurulacağını açıkladı.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, fidan destekleriyle meyveciliğin daha da geliştirilmesini hedeflediklerini belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Van’da ceviz, üzüm, kayısı, elma, armut ve kiraz gibi birçok meyve yetiştirilirken, son yıllarda çiftçilere dağıtılan fidan destekleriyle meyveciliğin daha da geliştirilmesi amaçlanıyor.

Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, kent genelinde fidan dağıtımından çilek seralarına, ceviz üretiminden sebze yetiştiriciliğine kadar birçok alanda çalışmaların sürdüğünü belirterek Van’ın tarımsal potansiyeline dikkat çekti. Müdür Şişman, kent genelinde 650 bin meyve fidanı dağıtıldığını aktardı.

İlçe müdürlükleri aracılığıyla budama dönemleri, iç kurdu mücadelesi ve bakım süreçleriyle ilgili çiftçilere düzenli bilgilendirme yapıldığını anlatan Şişman, iyi tarım uygulamaları kapsamında üreticilere birebir destek verildiğini kaydetti.

VAN’DA 58 ÇİFTÇİYE ÇİLEK SERASI KURULACAK

Kentte çilek üretimini artırmak amacıyla yürütülen proje hakkında da bilgi veren Şişman, yaklaşık 38 milyon lira bütçeli proje kapsamında 58 çiftçiye toplam 28 bin metrekarelik alanda sera kurulacağını söyleyerek ihale sürecinin tamamlandığını, malzeme temininin sürdüğünü ve kurulum çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını ifade etti.

VAN’DA 86 BİN TON SEBZE ÜRETİLDİ

Van’ın hemen her ilçesinde kendine özgü tarımsal ürünlerin bulunduğunu ifade eden Müdür Şişman, Gevaş fasulyesi, Erciş üzümü ve coğrafi işaretli Erciş lahanasının öne çıkan ürünler arasında yer aldığını söyledi.

Şişman, “Tuşba’da karpuz, kavun ve domates üretimi önemli seviyelerde. 2025 verilerine göre toplamda 86 bin ton sebze üretimi gerçekleştirildi. 44 bin ton domates, 6 bin ton salatalık, 7 bin ton taze fasulye ve 8 bin 400 ton Erciş lahanası üretildi.” dedi.

“VAN’IN ELMASI ÇOK KALİTELİ”

Van elmasının lezzetiyle dikkat çektiğini de ifade eden Van İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, Tuşba’da iyi tarım uygulamaları kapsamında kurulan örnek bahçelerde üretilen elmaların laboratuvar testlerinden temiz çıktığını vurgulayarak; “Van’ın elması gerçekten çok kaliteli ve lezzetli” diye kaydetti.

Van Gölü Havzası’nın oluşturduğu mikro klima sayesinde Gevaş, Gürpınar, Edremit, İpekyolu, Tuşba, Muradiye ve Erciş ilçelerinde meyveciliğin yoğun olarak yapıldığını belirten İl Müdürü Şişman, bilinçli çalışmalarla Van’ın meyvecilik alanında çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğini kaydetti.