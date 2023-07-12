Wanhaber / Mehmet Salih Giyci

Geçtiğimiz haftalarda, 45 yıl önce Kız Öğretmen Okulu'ndan mezun olanlar Van’a gezi düzenledi.

Gezi esnasında Van İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın’ı da ziyaret eden mezunlar, burada bir talepte bulundu.

Van Kız Öğretmen Okulu’nun yerinde yapılan Kent Park’ın adının değiştirilerek kent hafızasına katkı sağlamak düşüncesiyle “Öğretmen Okulu Parkı” yapılmasını isteyen mezunların bu taleplerinin karşılık bulduğu öğrenildi.

Söz konusu parkın adının “Öğretmenler Parkı” olarak tescillendiği belirtildi.

Konu ile ilgili paylaşım yapan mezunlar; “Van Kız Öğretmen Okulu yerine yapılan Kent Park’ın adı “Öğretmenler Parkı” olarak tescillenmiştir. Sayın Valimiz Ozan Balcı ve Sayın Kaymakamımız İhsan Emre Aydın ile emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler” ifadelerine yer verdi.