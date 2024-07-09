Türkiye genelinde sıcaklıkların kendini göstermesi ile beraber düşmeye başlayan meyve ve sebze fiyatları Van’da yüksek fiyatları ile dikkat çekiyor.

Van’da kış mevsiminde manav tezgâhlarında görülen ciddi fiyat artışlarının yaz mevsiminde düşmesi beklenirken, daha da artması vatandaşı kara kara düşündürüyor.

Kışlık meyveler sıcak yaz günlerinin gelişiyle beraber yerini yazlık meyvelere bıraksa da fiyatların yüksek olması vatandaşın ilgisini düşürüyor. Yine manav tezgâhlarında yazlık sebzelerin oldukça pahalı satıldığını belirten vatandaşlar, fiyatlar karşısında şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Meyve ve sebzelerdeki yüksek fiyatlar vatandaşın bütçesini zorlarken, esnaf da tezgâhlardaki manav ürünlerinin, fiyatların yüksek olmasından kaynaklı olarak az miktarda satıldığını söyledi.

Van’da manav tezgâhlarında limonun kilogram fiyatı 80 - 90 liraları bulurken, biberin kilogram fiyatı 35-45-70, domatesin kilogram fiyatı 30-50-65, salatalığın kilogram fiyatı 35-45, kabak ve patlıcanın kilogram fiyatı ise 45-65 lira arasında satılırken, nektari, kayısı, kiraz gibi meyve fiyatlarının yüksekliği de dikkat çekiyor. Fiyatların ne zaman düşeceği ise merak konusu oldu.

Yaz sofralarının vazgeçilmezi karpuz ve kavunun kilogram fiyatında ise mevsimin ilk aylarına göre düşüş yaşandığı görüldü.