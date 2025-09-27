Van’da şehir merkezindeki toplu taşıma hizmetinin, Van Minibüsçüler Kooperatifi tarafından 268 adet M plakalı araçla ve 7 farklı durak üzerinden kesintisiz bir şekilde sağlandığını ifade eden Van Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hakan Güvenç, merkez ilçelerde toplam 7 durak üzerinden bu toplu taşıma araçlarının organize edildiğini söyledi.

Van Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Hakan Güvenç, belediye ile iş birliği içerisinde çalıştıklarını belirterek, esnafın fiyat artış taleplerinin (rayiç) belirlenmesi, çalışma ruhsatlarının alınması ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin titizlikle değerlendirilip gerekli yaptırımların uygulanması noktasında çalıştıklarını belirtti.

Güzergahlar hakkında da bilgilendirmede bulunan Güvenç, şu ifadeleri kullandı:

“Van'da toplu taşımayı 268 adet M plakalı araçla, 7 durak üzerinden yönetiyoruz. Şu an merkez ilçelerde çalışan toplu taşıma araçlarımız oldukça yeterli, güzergahlarımız belediyenin Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından belirleniyor. Muhtar talebiyle ve UKOME’nin onayıyla yeni güzergahlar açabiliyoruz. Ancak, resmi yazı olmadan bir sokağa girersek araçlarımız 15 gün trafikten men ediliyor ve yüklü cezalar ödüyoruz. Farklı plakaya sahip toplu taşıma araçları akşam belli bir saatten sonra çalışmazken, biz nöbetçi araçlarla gece 23:00, bazen 00:00’a kadar hizmet veriyoruz.”