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Wanhaber / Haber Merkezi

Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, 500 tam puan alarak Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) Türkiye birincisi olan Özalp 3 Nisan Ortaokulu öğrencisi Abdullah Yılmaz, Simya Koleji Ortaokulu öğrencisi Ayşe Kübra Rüzgar, Düşünür Koleji Ortaokulu öğrencisi Nursima Dilmen ile bir araya geldi.

LGS Türkiye birincilerini tebrik ederek, ödüllerini veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, öğrenciler, öğretmenler ve aileleri ile bir süre sohbet etti.

Milli Eğitim Müdürü Tevke "İlimiz, liselere giriş sınavında bu yıl önemli başarı elde etti. Okul ve ilçeler bazında analiz çalışmalarını değerlendirerek gelecek senelere daha iyi bir seviyede olmanın gayretinde olacağız. Bizim arzumuz çocuklarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için bu başarı oranlarını daha ileriye taşımak. Öğrencilerimizi, emeği geçen öğretmenlerimizi ve ailelerimizi bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. Öğrencilerimiz inşallah arzu ettikleri, hayallerini kurdukları liselere kayıtlarını yaptıracaklar." dedi.

Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Şahin Uçkan, Burhan Kırıcı ve Edremit ilçe Milli Eğitim Müdürü Elif Yörük katıldı.