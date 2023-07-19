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Türkiye’de hizmet veren 21 elektrik dağıtım şirketinin temsilcileri ve paydaş firma yetkililerinin katıldığı iki günlük çalıştay, VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay’ın açılış konuşmasıyla başladı.

Açılış konuşmasının ardından söz alan VEDAŞ Kurumsal İletişim AR-GE ve Eğitim Koordinatörü Emrullah Okuducu, devam eden AR-GE projeleri hakkında bilgi verirken, Müşteri Hizmetleri Grup Müdürü Mehmet Fatih Ekinci ise PLC sayaçlar hakkında bölgede gerçekleşen çalışmaları katılımcılarla paylaştı. 2 gün süren çalıştayda danışman firma ve sayaç üretici firmalarının teknik sunumlarının yanı sıra dağıtım şirketi temsilcilerinin görüş ve talepleri değerlendirildi.

VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay, projenin PLC, RF gibi uzaktan haberleşme sistemlerine rekabet ve gelişme açısından büyük katkı sağlayacağını belirterek, “VEDAŞ; Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinde 28 ilçede görev yapıyor. Yaklaşık olarak 2.2 milyon nüfusa hizmet ediyoruz. 810 bin abonemiz bulunmaktadır.

Bölgemizde PLC sayaç kullanımına 2015 yılında Aras ve Dicle EDAŞ ile birlikte AR-GE projesiyle başladık. Yurtdışına teknik geziler düzenleyerek oradaki PLC sayaçları inceledik. Çözüm odaklı firmalarla bölgemizde az abonesi olan bölgelerde PLC projelerini kullanmaya başladık. PLC projemiz ilk olarak 7 bin abonesi bulunan Gevaş ilçemizde başladı.

7 bin abonemiz olan ilçede kaçak oranı yüzde 65 seviyelerinden yüzde 15’lere kadar düştü. Pilot bölge olarak başladığımız ilçemizde olumlu sonuçlar aldıktan sonra projeyi genişleterek 420 bin aboneye ulaştık. 420 bin abonemizde PLC sayaçlarımız mevcuttur. PLC projesinin sektöre oldukça fayda sağlayacağını ve ihtiyaç duyulan bir proje olduğunu belirtmek isterim.

Geliştirilen bu proje ile sayaçlarımıza uzaktan müdahale ederek anlık enerji kesintisi veya enerji verebiliyoruz. Kaçak enerji kullanımının yüksek oranda önüne de geçmiş olduk. Kaçak kullanımının düşmesiyle bölgemizdeki enerjinin kalitesini daha da artırdık. Ev sahipliğini yaptığımız çalıştaya katılımlarınızdan dolayı teşekkür ederiz” dedi.

VEDAŞ Şirket Müdürü Fatih Talay’ın konuşmasının ardından paydaş firmalar teknik sunumlar yaparak katılımcı dağıtım şirketi temsilcilerinin soru ve önerilerini dinledi.iha