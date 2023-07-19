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Wanhaber / Ramazan Çetin

Oluşan ani arıza nedeniyle bu gece başlamak üzere yarın 04.00’e kadar bir çok mahallede su kesintisi yaşanacak.

7 MAHALLEDE SU KESİNTİSİ

Şerefiye Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’nde bulunan 800’lük içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle, Şerefiye, Vali Mithat Bey, Bahçıvan, Akköprü, Alipaşa, Beyüzümü ve İstasyon Mahallelerinde bugün saat 23.00’te su kesintisi yapılacak.

VASKİ, arızanın hızlı ve programlı bir şekilde çözülmesi için tedbirlerin alındığını bildirdi.

Kesintilerin 20 Temmuz 2023 günü saat 04.00’e kadar süreceği kaydedilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için tedbirli olmaları istendi.