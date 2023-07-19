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Wanhaber / Ramazan Çetin

Van Büyükşehir Belediyesi ve Vangölü Aktivistleri Derneği işbirliği ile düzenlenen 2. Van Denizi Festivali için birçok ilden yaklaşık 200 sporcu kente gelerek etkinliklere katıldı.

19-23 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek 2.Van Denizi Yüzme Festivali ilk gün Van Gölü'nün su altı zenginliği olan mikrobiyalitlere dalış programı ile start aldı.

Etkinliğe; Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, Türkiye Sualtı Sporları Fedarasyonu “TSSF” 2. Yıldız Dalış Eğitmeni Rehber Serkan Ök, Vangölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ve sporcular katıldı.

Etkinlik öncesi açıklamalarda bulunan Van Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Nuri Bekiroğlu, “Van Gölü'ne dikkat çekmeyi ve güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmayı amaçlıyoruz. Gölün korunması ve temiz kalması için birçok çalışma yapıyoruz.

Van Gölü'nün eşsiz güzelliği merak ediliyor. Festivalimize yoğun bir katılım var. Programımız kapsamında 40 kişi, dalgıçlar eşliğinde göle dalış yaptı. Göldeki adalarda yüzme etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Can güvenliğini sağlamak için tedbirlerimizi üst seviyeye çıkardık. Festivalimizi güzel bir şekilde tamamlamayı hedefliyoruz. Tüm katılımcılara teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği Kurucu Başkanı Erdoğan Özel ise, Van Gölü güzelliklerini ve içinde bulunan adaları turizme kazandırmayı istediklerini belirtti.

Festivalin bu yıl 2.’sinin düzenlendiğini ve bunu her yıl yapmayı planladıklarını anlatan Özel, “Artık yüzümüzü Van Gölü'ne döndük. Dünyanın en büyük mikrobiyalitlerinin bulunduğu Van Gölü derinliklerine dalış gerçekleştirdik.

Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Festival için birçok ilden sporcu ve doğasever ilimize geldi. Bu vesileyle herkesi Van Gölü'nde yüzmeye davet ediyorum. Van Gölünün korunması için elimizden geleni yapıyoruz. Herkesin bu değere sahip çıkmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.

Festival, 23 Temmuz’a kadar, Van Gölü’nün çeşitli noktalarında gerçekleştirilecek olan yüzme etkinliği ile devam edecek.