Piyasalarda yeni rekorlar kıran altın son olarak ABD’de yapılan seçim sonrası son 5 ayın en sert düşüşünü yaşamıştı.

Piyasalardaki dalgalanmalar vatandaşı da karamsar bırakıyor. Bazı vatandaşlar altın düşüşünden dolayı yeni altın alımı gerçekleştirirken bazı vatandaşlar da daha fazla düşüş olabileceğini tahmin ederek altın almayı ertelemeyi tercih ediyor.

Cumhuriyet Caddesinde bulunan kuyumcu esnafı Sait Turan, “Altın dünyadaki küresel olaylardan kaynaklı olarak yükselmişti. Yükseliş iyi seviyelere ulaşmıştı. ABD seçimlerinden sonra ONS fiyatlarında gerileme oldu. Bu düşüşlerin çok kalıcı olacağını da düşünmüyorum. Altının yavaş yavaş toparlanmaya başladığı görülüyor.” dedi.

Altın yatırımcılarının dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak altının yön arayışı içinde olduğunu söyleyen Kuyumcu Turan, “Şu an yatırımcılar için iyi bir alım fırsatı var diyebiliriz. Maddi imkânı olan yatırımcıların altına yatırım yapmalarını öneriyoruz. Zaman zaman yükselip düşebiliyor ama şu an ki düşüşlerden daha fazla alt seviyelere ineceğini düşünmüyorum. Orta seviyelerde devam edecek ve ardından yükselişe geçecektir diye tahmin ediyorum. Vatandaşlar şu an elindeki altını satmak yerine beklemeli diye düşünüyorum. Altının yılsonunda dengeyi bulabileceğini tahmin ediyorum” ifadelerine yer verdi.