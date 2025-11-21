Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2025 yılı Ekim ayına ait kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Ekim 2025’te Türkiye genelinde 10 bin 505 yeni şirket kuruldu. Aynı dönemde Van’da ise 47 yeni şirket faaliyete geçti.

2025 Ekim ayında Türkiye genelinde 142 kooperatif ve bin 642 gerçek kişi ticari işletme faaliyete başlarken, 2 bin 628 şirket ile 71 kooperatif tasfiye sürecine girdi. Yine aynı dönemde kesin kapanış gerçekleştiren işletmeler ise 2 bin 688 şirket, 100 kooperatif ve bin 289 gerçek kişi ticari işletmeden oluştu. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Türkiye’de kurulan şirket sayısı 10 bin 808, kapanan şirket sayısı ise 2 bin 440 olmuştu.

Van özelinde ise 2025 Ekim ayında kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemiyle aynı kalarak 47 oldu, 2024 yılının aynı döneminde de 47 şirket kurulmuştu. Van’da tasfiye edilen kooperatif sayısı 9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde faaliyetini sonlandıran 4 şirket ve 2 gerçek kişi ticari işletme kepenk indirdi.

Van’da Ekim 2025’te yeni kurulan kooperatif sayısı 7 olurken, gerçek kişi ticari işletme kurulumları ise geçen yılın aynı ayına göre artış gösterdi. 2024 Ekim’de 14 olan sayı, 2025 Ekim’de 19’a yükseldi.