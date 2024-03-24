Bir önceki yılın aynı ayına oranla Van’da kurulan şirket sayısında yüzde 32 oranında düşüş, kapanan şirket sayısında ise yüzde 40 oranında artış görüldü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “2024 Şubat Ayına Ait Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri” illere göre dağılımı verilerine göre Van’da Şubat ayında 51 şirket, 3 kooperatif ve 19 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Tasfiye edilen şirket sayısı ise 7 oldu.

Şubat ayında kapanan şirket sayısı 5, kapanan kooperatif sayısı 4, kapanan gerçek kişili ticari işletme sayısı ise 12 oldu.

2023 Şubat ayında ise 75 şirket, 6 kooperatif ve 15 gerçek kişi ticari işletmesi kurulmuş, 9 şirket tasfiye edilmiş, 3 şirket, 1 kooperatif, 12 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

Van’da 2024 Ocak ayından bu yana 114 şirket kuruldu. Kurulan şirketlerin sermaye dağılımı ele alındığında ise 263 milyon 890 bin TL olduğu görüldü.