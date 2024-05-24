TOBB tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye genelinde Nisan 2024’te, Nisan 2023’e göre kurulan şirket sayısı % 30,2, kurulan kooperatif sayısı %19,9, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı % 53,2 azaldı.

Nisan 2024’te, kapanan şirket sayısı 2023 yılının aynı ayına göre %29,9, kapanan kooperatif sayısı % 60 oranında artış gösterdi. Kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında ise % 50,9 azalış olduğu kaydedildi.

TOBB verilerine göre; Nisan 2023’te kurulan kooperatiflerin sayısında bir önceki aya göre % 21,7 azalış oldu. Verilere göre bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı % 27,1, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı %36,4, kurulan kooperatif sayısı % 21,7 azaldı.

Bir önceki aya göre kapanan şirket sayısının % 10,2 arttığı, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında % 32,7, kapanan kooperatif sayısında ise % 21,1 azalış gerçekleştiği bildirildi.

VAN’DA AÇILANAN KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından paylaşılan verilere göre Van’da bu yılın Nisan ayında 26 şirket, 2 kooperatif ve 4 gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Van’da 6 şirket ve 2 de kooperatifin tasfiye edildiği 2024 yılı Nisan ayında, 3 şirket ve 3 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

Verile göre; Van’da 2023 yılı Nisan ayında ise 69 şirket ve 16 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 13 şirket ve 1 kooperatif de tasfiye edilmişti. 2023 yılı Nisan ayında 4 şirket ve 21 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

4 AYLIK RAKAMLAR

Paylaşılan verilere göre; Bu yılın ilk 4 ayını kapsayan (Ocak - Nisan) zaman diliminde ise Van’da toplam 180 şirket, 8 kooperatif ve 50 adet gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bu sürede Van’da 33 şirket ve 3 kooperatif tasfiye edilirken, 22 şirket, 7 kooperatif ve 34 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.

2023 yılı Ocak – Nisan dönemlerini kapsayan dilimde ise Van’da 310 şirket, 12 kooperatif ve 71 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 41 şirket, 1 kooperatif tasfiye edilmiş, 24 şirket, 2 kooperatif ve 66 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.