TOBB tarafından paylaşılan verilere göre; Türkiye genelinde 2024’ün ilk 6 ayında, 2023’ün ilk 6 ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 17,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 34,9, kurulan kooperatif sayısı yüzde 8,8 azaldı.

2024’ün ilk 6 ayında, 2023’ün ilk 6 ayına göre kapanan şirket sayısı yüzde 25,8, kapanan kooperatif sayısı yüzde 8,3 artarken, kapanan gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 35,9 azalma oldu.

VAN’DA KURULAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından paylaşılan verilere göre; Van’da bu yılın Haziran ayında 27 şirket, 2 kooperatif, 15 gerçek kişi ticari işletme kurulurken, kurulan kooperatif olmadı. 8 şirketin ve 3 kooperatifin tasfiye edildiği 2024 yılı Haziran ayında Van’da, 3 şirket, 2 kooperatif ve 4 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

Verile göre; Van’da 2023 yılı Haziran ayında ise 46 şirket, 1 kooperatif ve 18 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 11 şirket ise tasfiye edilmişti. 2023 yılı Haziran ayında 8 şirket, 1 kooperatif ve 17 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

VAN’DA KURULAN ŞİRKET SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE AZALDI

Paylaşılan verilere göre; bu yılın ilk 6 ayını kapsayan (Ocak - Haziran) zaman diliminde ise Van’da toplam 255 şirket, 10 kooperatif ve 77 adet gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bu sürede Van’da 55 şirket ve 6 kooperatif tasfiye edilirken, 42 şirket, 9 kooperatif ve 47 gerçek kişi ticari işletme ise kapandı.

2023 yılı Ocak – Haziran dönemlerini kapsayan dilimde ise Van’da 406 şirket, 15 kooperatif ve 105 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 56 şirket, 2 kooperatif tasfiye edilmiş, 45 şirket, 3 kooperatif ve 109 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

2024 yılının ilk yarısında Van’da kurulan şirket sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre azaldı.