Kurbanlığını bayram gününe bırakan binlerce vatandaş pazarlara akın etti. Ellerindeki hayvanları kesime göndermek yerine satmayı tercih eden satıcılar ise fiyatları düşürdü.

Kurbanlık almak isteyenlerin uğrak yeri olan Tuşba hayvan satış noktasında fiyatlar düştü. Bayram öncesi ve arefe gününe göre fiyat düşüşlerinin yaşandığı hayvan satış noktasında, sıkı pazarlıklar yapılmaya başlandı. Bayram öncesi en ucuz koyunun 10-11 bin liradan satıldığı pazarda bayramın ilk günü fiyatlar ortalama yüzde 20 ila 30 arasında düştü. En ucuz koyunun 8 bin liradan satıldığı pazarda en pahalı koyun ise 16 bin liraya satılıyor.

PİYASALAR DURGUN GEÇİYOR

Konuyla ilgili WanHaber'e açıklamada bulunan satıcılar, "Kurbanlık fiyatları herkese yüksek gelmeye başladı. Ağırlıklı olarak küçükbaş hayvan satışına yöneldik. Büyükbaş hayvan satışımız eskisi gibi olmuyor. Vatandaş artık uygun fiyatlara yurt dışına vekalet verip kurban kesiyor. Burada 14-25 bin lira arasında bulunan büyükbaş hayvan hisseleri yurt dışında 3-4 bin liraya kadar düşüyor. Bu durumdan dolayı çok mağdur olduk. Piyasalar çok durgun, zararına satışlara başladık." ifadelerini kullandı.