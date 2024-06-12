Van Büyükşehir Belediyesi’nde, ilçe belediye temsilcilerinin de katılımıyla koordinasyon toplantısı düzenledi. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcısı Elif Selçuk İlhan, Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç, Dem Parti Meclis Grup Eş Sözcüsü Dilgeş Aslan, Meclis Üyeleri, Daire Başkanları, Edremit, İpekyolu ve Tuşba Belediyelerinin birim müdürleri katıldı.

Bayram öncesi kent genelinde yapılacak çalışmaların değerlendirildiği toplantıda, kurban kesim ve satış yerlerinin denetlenmesi, şehrin sağlığı, düzeni, temizliği ve esenliği gibi konular görüşüldü.

Çalışmalarının koordineli ve eksiksiz şekilde yerine getirilmesi için bir araya geldiklerini dile getiren Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç, “Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz ile birlikte yurttaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmeleri için elimizden geleni yapacağız. Kentimize ve halkımıza, zabıta ve temizlik personellerimizle birlikte 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

SOKAKLAR DENETLENDİ

Bu arada Van’da bayram öncesi cadde ve sokaklar denetlendi. Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Temizliği ve Zabıta Denetim Koordinasyonu, kent genelinde incelemelerde bulunuldu.

Kent genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Tuncer Sağınç ve beraberindekiler, seyyar satıcıları ve çarşıda rastgele tezgah kuranları uyardı. Ayrıca gece geç saatlere kadar yürütülen çöp toplama ve çevre temizliği yapan ekiplerin de denetlendiği aktarıldı.