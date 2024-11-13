TÜİK tarafından açıklanan verilere göre ülke genelinde Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışı yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir oldu.

2024 yılı Ekim döneminde konut satışlarının en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak açıklandı.

Konut satışları Ocak-Ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında artarak 1 milyon 112 bin 374 olarak gerçekleşti.

VAN’DA KAÇ KONUT SATILDI?

Van’da 2024 yılı Ekim ayı içerisinde toplam bin 182 konutun satıldığı açıklandı.

Van’da geçtiğimiz senenin aynı ayında ise 638 konut satışı gerçekleşmişti. Bu rakamlara göre Van’da Ekim ayında satılan konut sayısı, geçen yıl aynı döneme göre artış göstermiş oldu.

Şekline ve satış durumuna göre Van’da 410 konut ilk el satış, 772 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satışı gerçekleşen konutların 88 tanesi ise ipotekli satış olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan verilere göre Van’da, 2024 yılı Ocak – Ekim dönemi içerisinde en fazla konut satışı bin 182 ile Ekim ayında gerçekleşti.

Van’da 2024 yılı Ocak – Ekim döneminde satışı gerçekleşen toplam konut sayısı ise 7 bin 293 olarak kayıtlara geçti.