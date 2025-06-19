Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,6 oranında artış göstererek 130 bin 25 oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 22 bin 103 ile İstanbul, 11 bin 975 ile Ankara ve 7 bin 817 ile İzmir oldu.

Bu dönemde konut satışının en az olduğu iller sırasıyla 48 ile Ardahan, 67 ile Bayburt ve 91 ile Gümüşhane olarak gerçekleşti.

İpotekli konut satışları 19 bin 412 olarak gerçekleşti, satış türleri sonucunda 110 bin 613 konut el değiştirdi.

2025 yılı Mayıs ayında Van’da konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,13 oranında artış göstererek 779 oldu. 2024 yılı Mayıs ayında Van’da toplam konut satışı 701 olarak açıklanmıştı.

Şekline ve satış durumuna göre Van’da 258 konut ilk el satış, 521 konut ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Satışı gerçekleşen konutların 107 tanesi ise ipotekli satış olarak istatistiklerde yer aldı.

Geçtiğimiz yılın aynı döneminde satışı gerçekleşen 701 konutun 213 tanesi ilk el, 488 tanesi ise ikinci el olarak kayıtlarda yer almıştı.