Doğalgazın olmadığı merkez mahalleler ve kırsal kesimlerde oturan vatandaşlar, başta odun kömür olmak üzere kış hazırlıklarını tamamlamaya çalıyor.

Kimi vatandaş kışlık ısınma ihtiyacı için yardım kömürünü beklerken, kimi vatandaş ise ihtiyacını karşılamak için Tuşba ilçesi Özalp Karayolu üzerinde bulunan kömürcüler sitesinin yolunu tutuyor.

Kentte doğalgaz kullanımının artması, kömür dağıtımı ve korsan satıcıların işlerini olumsuz etkilendiğini belirten kömürcü esnafı, zor günler geçirdiğini anlatıyor.

BAŞKAN YAKUT: “SATIŞLAR YOK DENECEK KADAR AZ”

Kış öncesi beklenen hareketliliğin henüz başlamadığını söyleyen Van Oduncular ve Kömürcüler Kooperatifi Başkanı Hacı Fehim Yakut, “Kömür satışları yok denecek kadar az. Geçtiğimiz yıl satışlarımız fena değildi. Ama bu yıl bazen gün boyu siftah yapamadığımız oluyor. Durum böyle olunca esnaflarımız işçi çıkarmak zorunda kalıyor hatta kepenk kapatmak zorunda kalan kömürcü esnafımız oluyor” dedi.

“DOĞALGAZ, KÖMÜR SATIŞLARINI VURDU”

“Kentte doğalgaz olmadan önce her bir esnafımız ortalama 7 bin ton kömür satabiliyordu” diyen Başkan Yakut, “Şu an bir esnafımız yıllık 1000 ton kömür zor satabiliyor. Van’ın geçtiğimiz yıllarda kömür kapasitesi 150 bin ton civarındaydı. Ama doğalgaz ile beraber bu çok fazla düştü. Daha önce özellikle Van’da havaların soğumasıyla beraber odun ve kömür satışında dinlenmeye fırsat bulamazken şuanda sitemiz içerisinde neredeyse müşteri yok. Her geçen gün işlerimiz zorlaşıyor. 61 üye iş yerimiz var ve yaklaşık 700 çalışan var. Mevcut işletmelerimizin de yüzde 20’lik kesimi çalışabiliyor. Her geçen gün bu sayı azalıyor. Böyle giderse buradaki tüm işletmeler kepenk kapatacaktır” ifadelerini kullandı.

“KORSAN SATIŞLAR DA İŞLERİMİZİ BOZUYOR”

Site dışında, korsan satış diye tanımladığı yerlerden de şikayetçi olan Başkan Yakut, “Bu duruma bir dur denilmesi gerekiyor. Bizler burada vergi ödeyen, SGK’lı işçi çalıştıran esnaflarız. Ama dışarda korsan satıcılık yapanlar maalesef vergi ödemez. Hal böyle olunca daha ucuza kömür satıyorlar ve işimizi zora sokuyorlar. Yetkiler gelip yerinde esnaflarımızın sorunlarını dinlemelerini istiyoruz.” şeklinde konuştu.

ESNAF SEYHAN: “İŞLERİMİZ ÇOK DURGUN”

30 yıldır kömürcü esnafı olan Ahmet Seyhan da; “İşlerimiz çok durgun. Geçimimizi sağlayamaz duruma geldik. Çoğu arkadaşlarımız kepenk kapatıyor. Kente doğalgaz gelmeden önce işlerimiz gayet iyiydi. Ama doğalgazın yaygınlaşmasıyla beraber işlerimiz sekteye uğruyor ve durma noktasına geliyor. Bununla beraber korsan satıcılık belimizi büküyor. Elbette herkes ticaret yapabilir, buna kimsenin müdahalesi olamaz ama usulüne göre yapılması gerekiyor. Bizler burada işletme olarak resmi tüm işlemleri yapıyoruz ama korsan satıcılarda öyle olmuyor.” dedi.