Son yıllarda bankalara ait banka kartı ve kredi kartı kullanımında yaşanan artış birçok sorunu da beraberinde getiriyor. İşlemleri yapmak isteyen vatandaşlar zorunlu bir şekilde kent merkezine gelmek durumunda kalırken, ATM’lerin merkezde yoğunlaşması da uzun kuyruklar oluşmasına sebep oluyor. Vatandaşlar yoğunluğun azalması için şehrin farklı noktalarına daha fazla ATM kurulmasını talep ediyor.

Birçok işlem mobil bankacılık uygulamalarında gerçekleştirilirken bazı işlemler ise ATM’lerde gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşlar para çekme, para yatırma, şifre oluşturma, havale, EFT gibi işlemleri de zorunlu durumlarda ATM’lerde gerçekleştiriyor.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde ATM önlerinde uzun kuyruklar oluşurken bazen işlemler uzun sürünce de sırada bekleyen vatandaşlar arasında sıkıntılar yaşanabiliyor.

Şehir merkezinde ATM’lerin önünde sıra bekleyen vatandaşlar dert yanarken, ATM sayılarının arttırılmasını ve sorunun çözülmesini istiyor.