Özellikle küçükbaş hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Van’da, büyükbaş hayvancılık istenilen noktada değil. Van’daki kasaplar, kentte büyükbaşta kırmızı et ihtiyacının karşılanması için bazı illerden kente et getirildiğini söyledi. Kasaplar ayrıca yeni yılla birlikte et fiyatlarının yükselmesini de bekliyor.

Van Kasaplar Odası Başkanı Sabri Işık da, et fiyatlarının yılbaşından sonra artacağını ancak ne kadarlık bir artış olacağını henüz söylemek için erken olduğunu dile getirdi.

Bazı illerden haftanın belirli günlerinde Van’a kırmızı et getirildiğini belirten kasap esnafı Naci Bahadır, kırmızı et fiyatlarının yılbaşından sonra artacağına dikkat çekti.

NACİ BAHADIR: ÇEVRE İLLERDEN VAN’A ET GETİRİLİYOR

Bölgede eski yıllara nazaran hayvancılığın azaldığını belirten kasap esnafı Naci Bahadır, aynı zamanda et fiyatlarının da yüksek olduğunu söyledi.

Naci Bahadır, “Van, hayvancılık bölgesi olmasına rağmen et fiyatları yüksek. Bölgemizde hayvancılık azaldı. Van; geçmiş dönemlerde hayvancılık alanında çok iyi noktadaydı, besicilik önemli seviyedeydi ama yeni nesil maalesef hayvancılık yapmıyor. Hem yeni neslin bu alana yönelmemesi hem de artan maliyetlerden dolayı hayvancılık eski zamanlarını ararken, maalesef et fiyatlarında da artış görülüyor. Van, et tüketiminin çok fazla olduğu bir şehir ve mevcutta olan et yeterli gelmiyor. Bundan dolayı da çevre illerden et getiriliyor.” ifadelerini kullandı.

“VAN’DA ET TÜKETİMİ FAZLA”

Et fiyatlarındaki yükselişe rağmen Van’da satışların düşmediğini aktaran kasap esnafı Bahadır, bu durumu; et tüketiminin yaygın olmasına bağladı.

Van’ın hayvancılık bölgesi olmasına rağmen kırmızı et tedarikinin farklı illerden yapıldığını da ifade eden Naci Bahadır, “Diğer illerden Van’a et gelmese buradaki et vatandaşa yetmez. Vanlı besicilere kalsa ne biz kasaplar et satarız ne de Vanlılara yeterli miktarda et ulaşır. Diyarbakır, Kahramanmaraş, Malatya gibi illerden haftalık olarak et getiriliyor. Dışardan et gelmez ise et fiyatları daha da yüksek olur. Yani ortalama 800 lirayı geçerdi. Et fiyatları yüksek olmasına rağmen satışlar da bununla beraber yine var. Van’ın kültüründe yer aldığı için et her türlü alınıyor” dedi.

“YILBAŞINDAN SONRA FİYATLAR ARTACAK!”

Alım gücü düşük vatandaşların et fiyatlarındaki pahalılığa tepki gösterdiğini söyleyen Naci Bahadır, “Et fiyatlarını yüksek bulan vatandaşlarımız oluyor. Yem ve diğer maliyetler arttığı için etin fiyatı da haliyle yüksek. Hayvanı besleyen besici maliyetini karşılayamayınca mecbur yüksek fiyata satış yapıyoruz veya gelir gideri karşılayamadığı için bu işi bırakıyor. Yılsonu veya yılbaşından hemen sonra et fiyatları artacak diye tahmin ediyoruz” diye konuştu.

VAN KASAPLAR ODASI BAŞKANI SABRİ IŞIK: ARTIŞ OLACAK AMA ORANI BELLİ DEĞİL!

Van Kasaplar Odası Başkanı Sabri Işık da, kırmızı et fiyatlarının yılbaşından sonra artabileceğini belirterek, ne kadarlık bir artış olabileceğine yönelik bir şey söylemenin erken olacağını ifade etti.

Van Kasaplar Odası Başkanı Işık, “Yılbaşından itibaren et fiyatlarına da yeni ücretler yansıyacak fakat zam oranı hakkında net bir şey söylemek için henüz erken. Aynı zamanda Van küçükbaş hayvancılığın olduğu bir yer olmasına rağmen, büyükbaş tüketimin fazlaca yapıldığı bir il. Bundan dolayı da haftalık olarak farklı illerden Van’a et sevkiyatı yapılıyor. Etteki artış biraz da dışarıdaki satıcıya bağlı oluyor, eti aldığımız illerdeki artışa göre şekillenecek” diye kaydetti.

Bu arada Van’da dana kemiksiz etin fiyatı 500 – 600 TL, kemikli etin fiyatı da 400 – 500 TL ortalamasında seyrediyor.