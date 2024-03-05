Türkiye’nin 81 ilinden gelen temsilciler Van EXPO Fuar ve Kongre Merkezi’nde 10 Mart’a kadar Vanlılarla bir arada olacak.

Ziyaretçilere farklı lezzetler sunan Geleneksel Van Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya Fuarı’nda vatandaşlar çeşitli gıda ürünleri alarak Ramazan hazırlığı yapıyor.

Hurma, sucuk, zeytin, kuru üzüm, reçel, peynir, pekmez, kuruyemiş ürünleri, baklagiller gibi çeşitli gıda ürünlerinin satıldığı fuarda Vanlılar Ramazan ayı alışverişi yaparak fuarı da geziyor.

Doğal ve enerjik tutan ürünlerin daha çok tercih edildiği fuarda stant kuran esnaf, satışlardan memnun olduklarını dile getirdi.

Fuar, 10 Mart 2024 tarihine kadar ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürecek.