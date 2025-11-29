Van’da karla mücadele çalışmaları ile ilgili hazırlıklarını tamamlama aşamasına getiren Büyükşehir Belediyesi, iş makinelerinin bakım ve onarımlarını kendi atölyelerinde yaparak, kullanıma hazır hale getiriyor. Makine İkmal Dairesi Başkanlığı’na bağlı atölyelerde hummalı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, iş makinelerine ait parçaların bakımını yaparak, montajını gerçekleştiriyor.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yapılan çalışmalarda bakımları tamamlanan araçlar görev yerlerine sevk edilirken, ekipler sorunsuz bir kış sezonu geçirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

350 ARAÇ VE 950 PERSONEL İLE KARLA MÜCADELE EDİLECEK

Karla mücadele için hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiğini belirten Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Araç Sevk ve İdare Amiri Ömer İper, bu yıl karla mücadele alanında 243 tanesi belediyeye ait araç olmak üzere 350 araç ve yaklaşık 950 personelin görev alacağını belirtti.

Merkezde yaklaşık 210 kilometre olmak üzere kent genelindeki 6 bin kilometrelik yol ağında çalışma yapacaklarını belirten İper, “Ana arterler başta olmak üzere yerleşim yerleri yollarında çalışma yapacağız. Bizler eksiklerimizi tamamlıyoruz. Makine İkmalde onarımları yapılan araçlarımız var. Ayrıca ihale yöntemiyle aldığımız araçlarımız gelmeye başladı. Bizler genel anlamda hazırız. Umarım sorumsuz bir kış sezonu geçiririz” dedi.