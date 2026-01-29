Van’da geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı nedeniyle yüzlerce yerleşim yeri yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kapalı yollar bir bir açılırken, dün itibariyle sadece 4 yerleşim yeri yolunun kapalı olduğu açıklanmıştı.

Ancak dün gece saatlerinden itibaren yeniden başlayan kar yağışı, bazı ilçelerde yolların tekrar kapanmasına neden oldu.

Özellikle Gürpınar, Muradiye ve Saray ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası bazı mahalle ve mezra yolu ulaşıma kapandı.

Yapılan son bilgilendirmeye göre; Bahçesaray ilçesinde 1 mezra yolu, Başkale ilçesinde 2 mahalle ve 1 mezra yolu, Gürpınar ilçesinde 3 mahalle ve 3 mezra yolu, Muradiye ilçesinde 2 mahalle ve 1 mezra yolu, Saray ilçesinde ise 2 mahalle yolu olmak üzere toplam 15 yerleşim yeri yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.