Van’da dün gece saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle birçok noktada yollar kapanırken, belediye ekipleri yurttaşların mağduriyet yaşamaması için gece boyunca sahada çalışmalarını sürdürdü.

Bardakçı TOKİ bölgesinde yaşanan acil bir sağlık durumu üzerine Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti. Yoğun kar yağışı ve kapalı yollar nedeniyle ambulansın hastaya ulaşmakta zorlanması üzerine, iş makineleri devreye girdi. Ekipler, kepçe yardımıyla hastayı evinden alarak ambulansın bulunduğu noktaya güvenli bir şekilde ulaştırdı.

Bu esnada bölgede çalışan diğer iş makineleri de ambulansın geçiş güzergâhında yol açma çalışması yaparak sağlık ekiplerine destek verdi. Koordineli ve özverili çalışma sayesinde hasta, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan ambulansa ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.