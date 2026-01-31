Van’da kar yağışı beklentisi devam ediyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü bugüne dair beklenen hava durumu verilerini paylaştı. Buna göre Van genelinde bugün çok bulutlu bir hava ile birlikte aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Meteorolojik değerlendirmelere göre kar yağışının önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, ayrıca Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısını yineledi. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Bahçesaray Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Erciş. Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Saray: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı