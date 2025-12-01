Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve bölgeye dair hava durumu tahminini paylaştı. Tahminlere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.
Van’da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu havanın yarın da devam etmesi ön görülüyor. Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın kenti terk etmesi bekleniyor.
İşte bugün Van genelinde beklenen hava durumu:
İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu