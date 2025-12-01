Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve bölgeye dair hava durumu tahminini paylaştı. Tahminlere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerin ise kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Van’da aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu havanın yarın da devam etmesi ön görülüyor. Çarşamba gününden itibaren yağışlı havanın kenti terk etmesi bekleniyor.

İşte bugün Van genelinde beklenen hava durumu:

İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu