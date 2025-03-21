Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) raporlarına göre 2025 yılı Şubat ayında Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı 9 bin 131 oldu. Aynı dönemde kurulan kooperatif sayısı 184, kurulan Gerçek Kişi Ticari İşletme ise bin 494 oldu.

Türkiye’de 2024 yılı Şubat ayında toplam 10 bin 1 şirket kurulmuştu.

Türkiye genelinde 2025 yılı Şubat ayında 2 bin 433 şirket, 61 kooperatif ise tasfiye edildi. Bu dönemde ülke genelinde kapanan şirket sayısı bin 720, kapanan kooperatif sayısı 47, kapanan Gerçek Kişi Ticari İşletme sayısı ise bin 397 olarak kayıtlarda yer aldı.

VAN’DA ŞUBAT AYINDA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından açıklanan istatistiklere göre Van’da 2025 yılı Şubat ayında 39 şirket, 1 kooperatif ve 12 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Van’da aynı dönemde 8 şirket tasfiye edildi. Aynı zamanda bu dönemde 2 şirket, 9 Gerçek Kişi Ticari İşletmenin ise kapandığı belirtildi.

Van’da 2024 yılı Şubat ayında 51 şirket, 3 kooperatif ve 19 Gerçek Kişi Ticari İşletme kurulmuş, 7 şirket ise tasfiye edilmişti. Aynı dönem içerisinde 5 şirket, 4 kooperatif ve 12 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

Van’da 2025 yılı Şubat ayında kurulan şirket sayısı, 2024 yılı Şubat ayına göre büyük oranda düştü.