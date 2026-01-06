Van’da yeni yılla birlikte etkili olan kar yağışından dolayı yüzlerce yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapanmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda birçok yerleşim yerinin yolu yeniden ulaşıma açılmıştı. Dün itibari ile Van’da 88 yerleşim yerinin yolu kapalıyken yapılan çalışmalarla 49’unun yolu daha ulaşıma açıldı.

Bugün sabah saatleri itibariyle Van’da yol ulaşıma kapalı olan yerleşim yeri sayısı 39’a düştü. Edinilen bilgilere göre Bahçesaray ilçesinde 16, Başkale ilçesinde 3, Çatak ilçesinde 13, Erciş ilçesinde 4 ve Gürpınar ilçesinde de 3 olmak üzere toplamda 39 yerleşim yerinin yolu kapalı bulunuyor. Ekipler kapalı olan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.