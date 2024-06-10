Özellikle tekerlekli sandalye kullanan vatandaşlar, rampalarının önü işgal edilince, kaldırıma çıkamıyor ve yayalar için ayrılmış olan yolları kullanamıyor.

Engelli vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan bu durum, kaldırımların başlangıç ve bitimlerinde bulunan rampaların, yanlış park edilmiş araçlar tarafından işgal edilmesinden kaynaklanıyor.

Bu durum, engelli vatandaşların günlük yaşamlarını idame ettirmesini zorlaştırırken, aynı zamanda onların temel haklarını da ihlal ediyor.

Engelli vatandaşların günlük yaşamını sürdürebilmesi ve sosyal hayata katılım sağlayabilmesi için güvenli bir biçimde sokağa çıkabilmesi ve kaldırımları kullanabilmesi gerekirken, yanlış araç parkları nedeniyle Van’ın pek çok cadde ve sokağında bu durumun aksi yaşanıyor.

Birçok konumda engelli vatandaşların kaldırımlara erişim hakkı bilinçsiz sürücüler nedeniyle engellenirken, bu durum, engelli vatandaşlar için haliyle büyük bir sorun teşkil ediyor.

Engelli vatandaşların güvenliğini tehlikeye atan bu durumun çözümü için yetkililerin gereken tedbirleri alması bekleniyor.

Engelli bireyler, araç sürücülerinin de bu konuda daha hassas davranmaları gerektiğini hatırlatıyor.