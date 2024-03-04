Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 3 bin 613 paket sigara ve 17 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Tefecilik suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 72 adet senet, 1 adet ajanda, 1 adet av tüfeği ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 23 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.