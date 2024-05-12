Dünyada sadece Van Gölü Havzası'nda yaşayan endemik bir tür olan inci kefali (Van balığı) 15 Nisan tarihi itibariyle üremek için tatlı sulara göç etmeye başladı. İnci kefali balığını kaçak avcılara karşı korumak için İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleri, 7 gün 24 saat esasına göre denetimler yaparak kaçak avcılarla mücadele ediyor.

Bu kapsamda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Jandarma ekipleri tarafından gece geç saatlerde yapılan denetimlerde, kaçak avcıların 200 metre uzunluğunda manyat ağı göle serdikleri tespit edildi. Ekipler tarafından manyat ağa takılı halde yaklaşık 2 ton canlı inci kefali (Van balığı) kurtarılarak doğal yaşamına bırakıldı. Ayrıca kaçak avcılık yapan 2 şahsa toplam 17 bin 836 TL idari para cezası uygulandı.

"14 ton 500 kilogram inci kefaline el konuldu"

İnci kefali av yasağı başladığı 15 Nisan tarihinden bu yana İl-İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Jandarma, Sahil Güvenlik ve Emniyet birimleri tarafından yapılan denetimlerde 9 ton 500 kilogram ölü, 5 ton ise canlı olmak üzere toplam 14 ton 500 kilogram inci kefaline el konuldu. Canlı olan balıklar doğal yaşam alanına bırakıldı. Ayrıca, kaçak avcılık yapan 35 şahsa yaklaşık 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında 435 bin TL idari para cezası uygulanarak, 3 bin 100 metre uzunluğunda manyat ve uzatma ağına ve 36 adet diğer av malzemelerine el konuldu.

Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yapılan açıklamada, kolluk kuvvetleriyle birlikte İnci kefalini korumak için denetimlerin aralıksız sürdürüleceği belirtildi. Açıklamanın devamında ise av yasağı süresince inci kefali balığının avlanılmaması ve tüketilmemesi uyarısında bulunuldu.